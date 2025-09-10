السفراء الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية

أدى سفراء العراق الجدد، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، حيث ذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، أن "سفراء العراق الجدد، أدوا اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين".

وبارك رئيس الجمهورية الى "السفراء تصويت مجلس النواب على تعيينهم سفراء للعراق"، مؤكداً أن "هذا التمثيل هو أمانة ثقيلة ومسؤولية كبرى في حمل رسالة الدفاع عن مصالح العراق بالمحافل الدولية".

كما لفت إلى، أن "اختيار قائمة السفراء جاء بعد فرز مئات الأسماء"، معرباً عن "أمله في بذل جهودهم بما يتناسب مع مكانة العراق ودوره المحوري في المنطقة".

وتحدث رئيس الجمهورية عن "الأوضاع في العراق والتطورات الإيجابية في البلاد"، مشيراً إلى أن "العراق يعيش حالة من الأمن والاستقرار، وضرورة نقل صورة العراق الجديد إلى المحافل الدولية والعمل على تحسين وتعزيز العلاقات الدولية للعراق في المجالات كافة، وتشجيع الشركات الاستثمارية الكبرى للعمل في العراق".

بالمقابل، عبر السفراء عن "امتنانهم لهذه الثقة"، مؤكدين" التزامهم بحمل الرسالة الوطنية بأمانة، والعمل على تعزيز صورة العراق ومصالحه على مختلف الأصعدة الدولية".