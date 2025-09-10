وزارة الداخلية: التنسيق الأمني مع إيران أسفر عن تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب المخدرات

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن التنسيق الأمني مع إيران، أسفر عن تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب المخدرات، حيث ذكر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العراقي ونائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمين العام لهيئة المخدرات، حسين ذو الفقاري، إن "الوزارة تعمل مع وزارة الصحة جنباً الى جنب ضمن الهيئة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأوضح ان "التعاون الدولي والتنسيق المشترك بين العراق ودول الجوار مهم وركيزة أساسية في مجال مكافحة المخدرات"، منوها بأن "هذا التعاون أثمر عن الإطاحة بعدد كبير من شبكات تجارة تهريب المخدرات فضلاً عن تبادل المعلومات والتدريب".

كما أضاف " أن الاجتماع سيحقق طفرة نوعية في التنسيق والتعاون بين البلدين لمكافحة المخدرات كما يسهم في خفض العرض والطلب".