عمليات بغداد تبدأ بممارسات أمنية واسعة في منطقتي الفضيلية والباوية شرقي العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن البدء بتنفيذ ممارسات أمنية واسعة في منطقتي الفضيلية والباوية شرقي العاصمة، حيث ذكرت القيادة في بيان، أنه "لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة أوكار السلاح غير المرخص، شرعت قيادة عمليات بغداد بممارسات أمنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن منطقتي (الفضيلية، الباوية) شرقي العاصمة".

وأضافت ان "ذلك يأتي من خلال تشكيلات الفرقتين الأولى والخامسة شرطة اتحادية وقيادة شرطة الرصافة وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".