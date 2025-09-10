وزارة التعليم العالي: افتتاح كلية هندسة الذكاء الاصطناعي في الجامعة التكنولوجية

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، كلية هندسة الذكاء الاصطناعي في الجامعة التكنولوجية ببغداد، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، افتتح كلية هندسة الذكاء الاصطناعي في الجامعة التكنولوجية ببغداد".

كما لفتت الى ان "الكلية تضم أربعة أقسام (الأول قسم هندسة السيطرة الذكية، والثاني قسم هندسة أنظمة الحوسبة الذكية والأمن السيبراني، والثالث قسم هندسة الإنسان الآلي الذكي، والأخير قسم هندسة الأنظمة الإدراكية)".

كذلك أشارت الى أن "هدف افتتاح الكلية هو إعداد كوادر هندسية متخصصة في مجالات هندسة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية قادرة على خدمة المجتمع بكفاءة عالية في مجالات عديدة أبرزها الهندسة والصناعة والزراعة والبيئة فضلاً عن الطب والأمن والدفاع والطاقة المتجددة وغيرها".