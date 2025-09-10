وزارة العدل تستحدث مديرية تنفيذ الغزالية لتقليل الزخم في المناطق المحيطة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، استحداث مديرية تنفيذ الغزالية لتقليل الزخم في المناطق المحيطة، فقد ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة العدل/ دائرة التنفيذ، استحدثت مديرية تنفيذ الغزالية، بتوجيه من وزير العدل خالد شواني، وذلك في إطار خطط الوزارة الرامية إلى توسيع رقعة الخدمات العدلية وتقريبها من المواطنين".

بالمقابل، أكد مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، خلال افتتاح المديرية بحضور النائب محمود القيسي وعدد من وجهاء المنطقة، أن "هذه الخطوة ستسهم في تقليل الجهد والوقت عن المواطنين، وتوفير خدمات عدلية متكاملة بشكل أكثر سلاسة وانسيابية، فضلًا عن تخفيف الزخم عن دوائر التنفيذ في المناطق المحيطة".

فيما عبّر أهالي منطقة الغزالية عن "تثمينهم لهذه المبادرة التي من شأنها تخفيف أعباء التنقل عنهم، وتقديم خدمات عدلية مباشرة تلبي احتياجاتهم، بما يعكس حرص الوزارة على تطوير بناها المؤسسية وتعزيز حضورها الميداني".