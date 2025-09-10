الأخبار

الموارد المائية: إغلاق 32 بئراً وإقامة دعوى قضائية لحماية المياه الجوفية بالنجف الأشرف


أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، إغلاق 32 بئراً متدفقة وإقامة دعوى قضائية لحماية المياه الجوفية في النجف الأشرف، إذ ذكر بيان للوزارة، أن "ملاكاتها في الهيئة العامة للمياه الجوفية / فرع النجف الأشرف، نفذت حملة واسعة لإزالة التجاوزات على المياه الجوفية والمتمثلة بآبار التدفق الذاتي في منطقة بحر النجف، للحفاظ على الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية".

وأضاف، أن "الحملة أسفرت عن غلق (32) بئراً متدفقة بشكل مخالف للضوابط والتعليمات"، مبينا أن "الحملة شملت أيضاً إقامة (60) دعوى قضائية بحق المتجاوزين، فضلاً عن رصد وضبط وحجز عدد من أجهزة الحفر العشوائي وإحالة أصحابها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

كما لفت إلى أن "الهدف من هذه الحملة، الحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف العشوائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وقلة معدلات التساقط المطري وانخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع، مما يحتم ترشيد استغلال المياه الجوفية وضمان ديمومتها كمورد حيوي للأجيال القادمة".

