محكمة جنايات بابل: الإعدام بحق إرهابي استهدف دورية للقوات الأمنية

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق إرهابي استهدف دورية للقوات الأمنية، حيث ذكر القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات بابل، أصدرت حكماً بالإعدام بحق إرهابي عن جريمة تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا القوات الأمنية"، مبينا ان "الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة جرف الصخر أسفر عن استشهاد ستة من منتسبي الجيش العراقي".

كما أشار الى أنه "تم إصدار الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 / 3 / 5 / 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".