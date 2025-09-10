اجتماعات مستمرة مع الجانب الإيراني للتصدي لآفة المخدرات

شدد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز العمل المشترك للحد من الاتجار واستخدام المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن الحكومة العراقية أولت ملف مكافحة المخدرات أولوية ضمن البرنامج الحكومي، حيث ذكر وزير الصحة رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية صالح الحسناوي، في كلمة ترحيبية خلال الاجتماع مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين ذو الفقاري، في مقر وزارة الصحة، إن "اجتماع اليوم يمثل خطوة إيجابية لتعزيز العمل المشترك للقضاء والحد من ظاهرة الاتجار واستخدام المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأوضح ان "التحديات التي يواجهها البلدان كبيرة في مجال المخدرات على مستوى التهريب ولا بد من العمل لمواجهة الخطر الداهم"، مؤكدا ان "مذكرة التفاهم هي الحل الأمثل للتصدي لهذه الآفة الخطيرة لمجتمعاتنا الإسلامية".

كما بيّن ان "الاجتماعات مستمرة بين المسؤولين تؤكد العزم والإرادة للحد من هذه الظاهرة"، معرباً عن أمله ان "تكون الاجتماعات مثمرة لمصلحة أبناء الشعبين الشقيقين".

فيما أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في كلمته خلال الاجتماع ان "الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أولت اهتماماً كبيراً لملف مكافحة المخدرات وأعطت له الأولوية ضمن البرنامج الحكومي وعدته من أهم التحديات التي لا تقل خطراً عن الإرهاب".

وأضاف أن "وزارة الداخلية اتخذت جملة من الإجراءات لتقديم الدعم المالي واللوجستي الكبيرين الى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لضمان تطوير قدراتها بما يتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها".

وتابع أن "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية من خلال ضبط الحدود الدولية مما انعكس على تحقيق نتائج متميزة غير مسبوقة ،تمثلت بضبط أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتفكيك المئات من الشبكات الدولية والمحلية لتجارة المخدرات ،فضلاً عن تعزيز إجراءات حفظ العرض والطلب على المخدرات من خلال إنشاء العديد من المراكز لتأهيل المدمنين بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة".

كما أكد أن "العراق يتمتع بعلاقات دولية وثيقة مع دول الجوار والمحيط الإقليمي مبنية على أساس الثقة والتعاون للتصدي لجرائم المخدرات من خلال عقد مؤتمرين دوليين لمكافحة المخدرات في بغداد وبمشاركة وزارة الداخلية وأجهزة المخدرات وممثلين عن المنظمات الدولية في العراق" ،منوهاً بأن "المؤتمرين تمخض عنهما توصيات مهمة تساهم في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة خطر المخدرات ، ومن المؤمل عقد مؤتمر دولي ثالث حول مكافحة المخدرات في الجمهورية الإسلامية خلال العام الحالي".

فيما لفت إلى أن "وزارة الداخلية تجدد التزامها واستعدادها لتوسيع نطاق العمل المشترك والتعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخدرات وفق الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم الثنائية ذات الصلة لمكافحة المخدرات".