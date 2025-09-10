الأخبار

محكمة تحقيق الكرخ تستقدم الطائفي خميس الخنجر بعد الدعوى التي رفعها النائب مصطفى سند مع احد المحامين


نشر النائب البطل مصطفى سند في قناته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي التليكران ان محكمة تحقيق الكرخ تستقدم الطائفي خميس الخنجر بعد الدعوى التي رفعها النائب سند مع المحامي احمد شهيد بعد التصريحات الطائفية التي اطلقها خنجر الغدر والتي اتهم فيها الشيعة بالغوغاء 

يذكر ان الطاغية المقبور صدام التكريتي كان قد اطلق هذا الاصطلاح على ثوار الانتفاضة الشعبانية الذين سطروا اروع الملاحم ضد الزمرة الصدامية الكافرة ولولا مساعدة امريكا لصدام لكان الشعب العراقي قد قضى على اكبر ديكتاتوري دموي عرفته البشرية 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محكمة تحقيق الكرخ تستقدم الطائفي خميس الخنجر بعد الدعوى التي رفعها النائب مصطفى سند مع احد المحامين
الإطاحة بمسؤولين في الأنبار تورطوا بسرقة 3 آلاف قطعة أرض
رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء الإسرائيلي في الدوحة وتعلن تضامن العراق الكامل مع قطر وفلسطين
ترامب: تسوركوف حرة الآن في سفارتنا ببغداد
السوداني يعلن تحرير العميلة اليهودية اليزابيث تسوركوف
السوداني يهاتف امير قطر ويعبر عن استنكاره بعد الاعتداء الاسرائيلي الجبان على قطر
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاستخبارات العسكرية تضبط 5 مضافات في صحراء الأنبار
قائد عمليات بغداد: لن نسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون
النزاهـة: الحبـس الشديـد غيابياً لمدير بلدية بعقوبة سابقاً
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك