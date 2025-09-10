محكمة تحقيق الكرخ تستقدم الطائفي خميس الخنجر بعد الدعوى التي رفعها النائب مصطفى سند مع احد المحامين

نشر النائب البطل مصطفى سند في قناته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي التليكران ان محكمة تحقيق الكرخ تستقدم الطائفي خميس الخنجر بعد الدعوى التي رفعها النائب سند مع المحامي احمد شهيد بعد التصريحات الطائفية التي اطلقها خنجر الغدر والتي اتهم فيها الشيعة بالغوغاء

يذكر ان الطاغية المقبور صدام التكريتي كان قد اطلق هذا الاصطلاح على ثوار الانتفاضة الشعبانية الذين سطروا اروع الملاحم ضد الزمرة الصدامية الكافرة ولولا مساعدة امريكا لصدام لكان الشعب العراقي قد قضى على اكبر ديكتاتوري دموي عرفته البشرية