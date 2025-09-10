الإطاحة بمسؤولين في الأنبار تورطوا بسرقة 3 آلاف قطعة أرض

كشفت حركة حقوق، اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، عن نجاحها في الإطاحة بعدد من المسؤولين في محافظة الأنبار بعد ثبوت تورطهم في الاستيلاء على 3 آلاف قطعة أرض بشكل غير قانوني.

وأكدت الحركة بمنشور على موقع "فيسبوك"، أن لرئيسها وعضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس "الدور الأكبر في هذا الأداء الرقابي"، الذي أسفر عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وإيقاف التعديات على الأراضي.

وفي وقت سابق، شهد ملف الأراضي في الأنبار جدلاً واسعًا بسبب اتهامات متكررة بالاستيلاء غير المشروع على العقارات العامة وتوزيعها بطرق غير قانونية.

كما سجلت تقارير رقابية أن المحافظة من أكثر المناطق التي تعرضت أراضيها إلى عمليات تجاوز بعد 2003، ما جعلها ساحة مفتوحة لصراعات سياسية وعشائرية حول ملكية الأراضي واستخدامها.