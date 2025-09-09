رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء الإسرائيلي في الدوحة وتعلن تضامن العراق الكامل مع قطر وفلسطين

أدانت رئاسة جمهورية العراق ، اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، بشدة، الاعتداء الغاشم الذي اقترفه الكيان الصهيوني باستهداف قادة حركة حماس في دولة قطر الشقيقة.

وأوضحت الرئاسة في بيان، أن "هذا العمل العدواني يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وخرقاً صارخاً لسيادة دولة قطر، ويمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت رئاسة الجمهورية "تضامن العراق المطلق ودعمه الكامل لدولة قطر، وموقفه الثابت في دعم الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان المستمر والجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة".

كما أكدت رئاسة الجمهورية أن "هذا العدوان يأتي في سياق سياسة القتل والترويع التي ينتهجها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني، مما يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم التي تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، والقيام بمسؤولياته في حماية السلم والأمن الدوليين".