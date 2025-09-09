ترامب: تسوركوف حرة الآن في سفارتنا ببغداد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، إطلاق سراح الطالبة في جامعة برينستون اليهودية إليزابيث تسوركوف، بعد أشهر من احتجازها لدى كتائب حزب الله في العراق.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "يسعدني أن أبلغكم أن إليزابيث تسوركوف، طالبة في جامعة برينستون، وشقيقتها مواطنة أمريكية، قد أُطلق سراحها للتو من قبل كتائب حزب الله، وهي الآن بأمان في السفارة الأمريكية في العراق، بعد تعرضها للتعذيب لعدة أشهر".

وأضاف ترامب: "سأظل دائمًا أقاتل من أجل العدالة، ولن أستسلم أبدًا. يا حماس، أطلقوا سراح الرهائن، الآن!".