الاستخبارات العسكرية تضبط 5 مضافات في صحراء الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، ضبط 5 مضافات لعصابات داعش الإرهابي في صحراء الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارزها وبالتنسيق مع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الخامسة تمكنت من العثور على (5) مضافات تابعة لعصابات داعش الإرهابي في وادي الاغري بصحراء الأنبار".

وأشارت إلى أن "المضافات احتوت على أسلحة وعتاد ومواد غذائية وأخرى خاصة بالدعم اللوجستي كانت تُستخدم من قبل العناصر الإرهابية، وتم تدمير المواد والمضافات من قبل كتيبة هندسة ميدان فرقة المشاة الخامسة".

وأوضحت المديرية أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمديرية الاستخبارات العسكرية في ملاحقة فلول الإرهاب وحرمانهم من الملاذات الآمنة ومصادر الدعم".