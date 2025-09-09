قائد عمليات بغداد: لن نسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، أن الممارسات الأمنية في عموم مناطق العاصمة تهدف الى خلق بيئة آمنة مستقرة للمواطنين، مشيراً إلى أنه لن يسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون.

وقال التميمي في بيان صادر عن إعلام عمليات بغداد إن "العمليات الأمنية الجارية في عموم قواطع المسؤولية ومناطق شرقي العاصمة بتخطيط من قيادة العمليات تنفذها قطعاتنا في وزارتي الدفاع والداخلية وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، وتهدف الى انفاذ وتطبيق القانون وحماية المواطنين".

وأضاف أن "العمليات تهدف كذلك إلى ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة الجنائية والخارجين عن القانون ومرتكبي النزاعات العشائرية ومداهمة اوكار الأسلحة غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية".

وأوضح أنه "تم خلال عمليات اليوم القاء القبض على إعداد كبيرة من المطلوبين من خلال عمليتين منفصلتين نُفذتا صباحا في جانب الرصافة والذي تم التأكيد عليه خلال اللقاء مع شيوخ ووجهاء مناطق "الفضيلية والكمالية" مساء يوم أمس، بالإضافة الى واجبات ردم البحيرات ورفع التجاوزات الحاصلة على على الأنهر الاروائية للحفاظ على الحصص المائية المخصصة لسقي المزروعات وتقليل الهدر الحاصل فيها".

وأكد قائد العمليات وفق البيان، على أن "التشكيلات الأمنية تعمل بجهد استخباري مكثف وبزخم عمليات متواصل وان مصير كل من يمس أمن وسلامة المواطن، الاعتقال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، لافتا إلى أن "قيادة العمليات ماضية في تنفيذ خططها لاستتاب الامن وستلاحق كل من يتجرأ او يحاول المساس بالسلم المجتمعي".

وختم التميمي قائلا: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة حاسمة لفرض سلطة القانون وتتطلب وعياً وانضباطاً عالياً فلن يُسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة كما ونثني على الروح الوطنية لأهالي مناطق عاصمتنا الحبيبة ودعمهم لقواتهم الأمنية في تنفيذ الواجبات المكلفين بها".