الأخبار

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دعم الصحة العالمية لمساعي إنشاء المستشفيات في العراق


أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية دعم الصحة العالمية لمساعي إنشاء المستشفيات في العراق، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية، استقبل في قصر بغداد، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حنان بلخي ويرافقها ممثل منظمة الصحة العالمية مكتب العراق، جميلة الراعبي"،موضحاً أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير الصحة، صالح الحسناوي، بحث الواقع الصحي في العراق وجهود منظمة الصحة العالمية للارتقاء به".

وأشار عبد اللطيف الى "حرص العراق على توطيد أواصر العلاقة مع المنظمة العالمية وبما يحقق الوصول إلى المستوى الصحي المتميز للمواطن".

كما أكد، بحسب البيان "أهمية دعم منظمة الصحة العالمية لمساعي العراق في إنشاء المستشفيات والمراكز العلاجية التخصصية في مختلف المجالات الطبية، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون الثنائي في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية العراقية من خلال إقامة الورش والدورات الداخلية والخارجية".

بالمقابل، أكدت حنان بلخي، حرص المنظمة على "تعزيز علاقاتها مع العراق وبما يرسخ أسس التعاون الثنائي البناء وينعكس إيجاباً على تطور القطاع الصحي بشكل عام ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دعم الصحة العالمية لمساعي إنشاء المستشفيات في العراق
وزارة الداخلية تعلن إحصائية عملياتها الأمنية في منطقتي السعادة والرشاد
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية
وزارة الموارد المائية: حملة رفع التجاوزات على الأنهر مستمرة
وزارة الداخلية: التطويق الأمني لمنطقة المعامل لا يستهدف الأبرياء بل الخارجين عن القانون
جنايات الرصافة: السجن عشر سنوات بحـق أربعـة مدانـيـن عن جريمة الاتجار بالبشـر
حالة الطقس: عدة محافظات تسجل دون الأربعين مئوية
وزارة الداخلية تنفّذ عملية أمنية واسعة في منطقتي السعادة والرشاد شرق بغداد
الاستخبارات العسكرية تضبط (5) مضافات في صحراء الأنبار
عمليات بغداد: اعتقال اجانب مخالفين لشروط الإقامة شرقي العاصمة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك