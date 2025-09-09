رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دعم الصحة العالمية لمساعي إنشاء المستشفيات في العراق

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية دعم الصحة العالمية لمساعي إنشاء المستشفيات في العراق، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية، استقبل في قصر بغداد، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حنان بلخي ويرافقها ممثل منظمة الصحة العالمية مكتب العراق، جميلة الراعبي"،موضحاً أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير الصحة، صالح الحسناوي، بحث الواقع الصحي في العراق وجهود منظمة الصحة العالمية للارتقاء به".

وأشار عبد اللطيف الى "حرص العراق على توطيد أواصر العلاقة مع المنظمة العالمية وبما يحقق الوصول إلى المستوى الصحي المتميز للمواطن".

كما أكد، بحسب البيان "أهمية دعم منظمة الصحة العالمية لمساعي العراق في إنشاء المستشفيات والمراكز العلاجية التخصصية في مختلف المجالات الطبية، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون الثنائي في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية العراقية من خلال إقامة الورش والدورات الداخلية والخارجية".

بالمقابل، أكدت حنان بلخي، حرص المنظمة على "تعزيز علاقاتها مع العراق وبما يرسخ أسس التعاون الثنائي البناء وينعكس إيجاباً على تطور القطاع الصحي بشكل عام ".