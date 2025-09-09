وزارة الموارد المائية: حملة رفع التجاوزات على الأنهر مستمرة

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، أن حملة رفع التجاوزات على الأنهر مستمرة، فيما أشار الى أنها أثرت سلباً في الحصص المائية بالمحافظات الجنوبية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال للوكالة الرسمية، إن "حملة رفع التجاوزات مستمرة بدعم مباشر من، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير الموارد المائية، عون ذياب، التي تهدف إلى إزالة التجاوزات وتحسين كفاءة الري والحفاظ على الموارد المائية".

كما أشار إلى أن "الحملة تجري بمشاركة الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى الذي شدد على الأجهزة الأمنية ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين".

كذلك لفت شمال الى ان "التجاوزات أثرت سلباً في الحصص المائية بالمحافظات الجنوبية، التي عانت كثيراً نتيجة لذلك".

في حين أكدت وزارة الموارد المائية، في وقت سابق، أن حملة إزالة التجاوزات على الأنهر وفرت حتى الآن 80 م³ من المياه بالثانية لدعم المحافظات الجنوبية، وفيما أكدت استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من التجاوزات، لفتت إلى تعزيز الفرات بـ100 م³ بالثانية من بحيرة الثرثار.