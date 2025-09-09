جنايات الرصافة: السجن عشر سنوات بحـق أربعـة مدانـيـن عن جريمة الاتجار بالبشـر

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق أربعة مدانين من بينهم ثلاث نساء عن جريمة الاتجار بالبشر، حيث ذكر القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق أربعة مدانين من بينهم ثلاث نساء عن جريمة الاتجار بالبشر".

وأضاف البيان ان" المدان (الأب) أقدم على بيع ابنته والتي تبلغ من العمر خمس سنوات لقاء مبلغ مقداره ثمانية ملايين دينار، مع ثلاث نساء في بغداد".

كما لفت الى أنه "تم إصدار الحكم بحقهم استناداً لأحكام المادة 6 / أولاً وثانياً وخامساً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47-48-49 من قانون العقوبات واستدلالاً بأحكام المادة 132 / 2 منه".