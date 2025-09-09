حالة الطقس: عدة محافظات تسجل دون الأربعين مئوية

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت تسجيل ست محافظات دون الأربعين درجة مئوية، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 36، دهوك 37، أربيل 38، نينوى وكركوك والأنبار 39، صلاح الدين 40، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 42، النجف الأشرف 43، بابل والديوانية 44، واسط والمثنى 45، ذي قار 46، ميسان والبصرة 47".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، وأن "الجمعة القادمة سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

فيما أوضح أن "طقس يوم السبت سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".