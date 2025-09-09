وزارة الداخلية تنفّذ عملية أمنية واسعة في منطقتي السعادة والرشاد شرق بغداد

صرّحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها عملية أمنية واسعة في منطقتي السعادة والرشاد شرق بغداد، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تنفيذا لخطط وزارة الداخلية الرامية إلى فرض سلطة القانون وملاحقة الخارجين عليه، نفذت قيادة شرطة الرصافة، وبإسناد من الشرطة الاتحادية ومديرية استخبارات الرصافة، صباح اليوم عملية أمنية واسعة انطلقت من خمسة محاور في منطقتي السعادة والرشاد ضمن جانب الرصافة في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "العملية شاركت فيها مختلف صنوف وموارد وزارة الداخلية، من الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، وتشكيلات وكالة الاستخبارات، إضافةً إلى مفارز من مكافحة المخدرات والإقامة والمرور، فضلًا عن فرق من اللجنة الوطنية الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، إلى جانب فرق متخصصة بالفحص الآني للمخدرات".

وتابعت أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، بينهم متهمون بجرائم قتل، وضبط عمالة أجنبية مخالفة، وكميات من الأسلحة والرمانات اليدوية والتجهيزات العسكرية، إضافةً إلى ضبط معمل غير مرخّص لصناعة البلاستيك، والإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية".

كما أكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "هذه العملية النوعية تعكس جاهزية أجهزتها الأمنية وقدرتها على ملاحقة أوكار الجريمة وضبط الخارجين عن القانون".

كذلك شددت على أن "العمليات ستتواصل لملاحقة المطلوبين قضائيًا وكل من يحاول العبث بأمن العاصمة"، داعية "المواطنين الكرام إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".