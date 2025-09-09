عمليات بغداد: اعتقال اجانب مخالفين لشروط الإقامة شرقي العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتقال أجانب مخالفين لشروط الإقامة شرقي العاصمة، حيث ذكرت القيادة في بيان لها، أن "قيادة عمليات بغداد ومن خلال الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وقيادة شرطة الرصافة، تشرع بعملية أمنية واسعة النطاق ضمن منطقتي "السعادة، الرشاد" شرقي العاصمة".

وأضافت ان "ذلك يأتي بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة أوكار الأسلحة غير المرخصة وإلقاء القبض على المطلوبين"، لافتا الى ان "العملية نتج عنها مصادرة أسلحة وأعتدة غير مرخصة واعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم أجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية".

كما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تنفذها عملية أمنية واسعة في منطقتي السعادة والرشاد شرق بغداد، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تنفيذا لخطط وزارة الداخلية الرامية إلى فرض سلطة القانون وملاحقة الخارجين عليه، نفذت قيادة شرطة الرصافة، وبإسناد من الشرطة الاتحادية ومديرية استخبارات الرصافة، صباح اليوم عملية أمنية واسعة انطلقت من خمسة محاور في منطقتي السعادة والرشاد ضمن جانب الرصافة في العاصمة بغداد".

كما أوضحت أن "العملية شاركت فيها مختلف صنوف وموارد وزارة الداخلية، من الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، وتشكيلات وكالة الاستخبارات، إضافةً إلى مفارز من مكافحة المخدرات والإقامة والمرور، فضلًا عن فرق من اللجنة الوطنية الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، إلى جانب فرق متخصصة بالفحص الآني للمخدرات".

وتابعت أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، بينهم متهمون بجرائم قتل، وضبط عمالة أجنبية مخالفة، وكميات من الأسلحة والرمانات اليدوية والتجهيزات العسكرية، إضافةً إلى ضبط معمل غير مرخّص لصناعة البلاستيك، والإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية".