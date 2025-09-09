وزير العدل يبحث مع السفير التركي مشكلة الأطفال المصاحبين لأمهاتهم النزيلات

أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، أهمية تطوير التعاون العدلي بين بغداد وأنقرة لتعميق العلاقات الثنائية، فقد ذكرت الوزارة في بيان ، أن "وزير العدل، خالد شواني، استقبل في مقر الوزارة، السفير التركي لدى العراق، أرمان توبجو والوفد المرافق له"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون العدلي والقانوني بين البلدين، لاسيما في مجال نقل المحكومين وتنظيم أوضاعهم بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأضافت أن "الجانبين ناقشا آليات معالجة مشكلة الأطفال المصاحبين لأمهاتهم من النزيلات، وبما يضمن رعايتهم وحماية حقوقهم الإنسانية، بما يسهم في تعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية".

فيما أكد الطرفان خلال اللقاء "أهمية تطوير التعاون العدلي بين بغداد وأنقرة، وتبادل الخبرات" مشددين على أن "هذه الخطوات تمثل ركيزة لتعميق العلاقات الثنائية ودعماً لمسار التعاون المشترك بين البلدين".