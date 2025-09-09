وزارة التعليم العالي: استحداث كليات بمعايير عالمية في جامعتي بغداد والكوفة

صرّحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن استحداث كليات بمعايير عالمية في جامعتي بغداد والكوفة، فيما أشارت الى أن الكليات المستحدثة ستقود الجامعات العراقية نحو العالمية وخدمة المجتمع، إذ ذكر مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، حازم عبد الرزاق، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الزيادة في الطاقة الاستيعابية التي حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية ، مثلت طفرة في الطاقة الاستيعابية لخريجي الدراسة الإعدادية، ووزارة التعليم العالي لم تتلكأ يوماً في استقبال كافة الطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية".

وأضاف أن "السنوات الأخيرة شهدت قفزة في نوعية الاستحداثات التي توازي خطة التنمية الوطنية وأيضاً خطة التنمية الدولية والاستدامة"، مبيناً أنه "تم استحداث كليات حديثة بمعايير عالية مثل كلية التمييز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، وكلية التمييز للغة العربية في جامعة الكوفة، وهي كليات بمواصفات عالمية حديثة من حيث المناهج والكادر التدريسي من داخل وخارج العراق، كما أن هناك استحداثاً لأغراض ثقافية مثل استحداث اللغة السريانية واللغة الصينية، وهو استحداث مهم جداً، إضافة إلى استحداثات الذكاء الاصطناعي وهو الأهم في العالم لتهيئة الطلبة الخريجين إلى المستقبل والاقتصاد الرقمي واقتصاد البيئة، فضلاً عن العديد من الاستحداثات الأخرى".

كما بيّن أن "كلية التمييز والذكاء الاصطناعي الحد الأدنى للقبول فيها 85 بقبول مباشر، وهناك اختبارات للطلبة مثل اختبار اللغة الإنكليزية، وهي مناهج عالمية وبنايات متطورة ومتقدمة، كما ستكون هناك منحة للطلبة الذين يدرسون في هذه الكليات مقدارها 200 ألف دينار شهرياً، وفي كلية الذكاء الاصطناعي سيكون هناك افتتاح للدراسات الأولية والعليا في ذات الوقت"، لافتاً إلى أن "الكليتين ستقودان باقي الكليات إلى العالمية، إذ إننا نبحث عن العالمية وخدمة المجتمع".