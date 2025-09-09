اعتقال اشخاص بعد مشاجرة واطلاق نار بينهم في تقاطع درويش بالسيدية

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، (8 أيلول 2025)، باعتقال عدد من الأشخاص إثر مشاجرة وقعت في تقاطع الدرويش بمنطقة السيدية جنوبي بغداد، تخللها إطلاق نار أسفر عن إصابة شخص واحد.

وذكر المصدر أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث بعد ورود بلاغ عن وجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يستقلون عجلة نوع (تاهو)، حيث قام أحدهم بإطلاق النار مما أدى إلى إصابة شخص".

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المشتركين في المشاجرة وضبط السلاح المستخدم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".