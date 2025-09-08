الأخبار

اعتقال ستة "إرهابيين" في نينوى


أعلنت وزارة الدفاع، مساء الاثنين، عن اعتقال ستة "إرهابيين" في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان، "ضمن منهاجها الثابت والمستمر لتجفيف منابع الارهاب وتعقب خلاياه و بمعلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات فرقة المشاة السادسة عشر وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية في قاطع مسؤولية الفرقة أعلاه وبعمليات نوعية منفصلة وبكمائن محكمة من إلقاء القبض على (6) مطلوبين وفق المادة (1/4) إرهاب في محافظة نينوى".

وأضاف البيان "تم تسليم المطلوبين إلى جهات الطلب اصولياً حسب السياقات المعمول بها".

