رئيس الجمهورية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، مع القائم بأعمال سفارة

الولايات المتحدة الاميركية لدى العراق جوشوا هاريس تطوير التعاون المشترك وتعزيز الحوار في العاصمة بغداد.

وذكرت الرئاسة في بيان ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشجيع المبادرات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين، حيث أكد فخامة رئيس الجمهورية حرص العراق على بناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وتابع، ان "جرى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف".

من جانبه: "أعرب السيد جوشوا هاريس عن اعتزازه بتمثيل بلاده في العراق، مؤكداً تطلعه للعمل المشترك على توطيد العلاقات، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".