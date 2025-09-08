تفاصيل لقاء السوداني بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (8 أيلول 2025)، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، العلاقات الثنائية بين العراق وبعثة الناتو في العراق.

وعبَّر السوداني بحسب بيان لمكتبه عن تقديره على الدعوة التي وجهها له روته للمشاركة في اجتماعات مجلس شمال الأطلسي، مشيراً إلى أن العراق قد تجاوز كلّ التحديات، وهو اليوم يمثل دعامة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "التماسك الاجتماعي في العراق هو نقطة قوته، مشدداً على ضرورة أن تمارس المنظومة الدولية دورها لوقف الحرب في المنطقة والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في غزة".

من جانبه، أعرب روته عن تقديره لدور العراق في تثبيت الأمن بالمنطقة، مشيداً بالتحول المهم في إدارة جميع الملفات خلال عمل الحكومة الحالية، كما أشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به بعثة الناتو في العراق.