"روساتوم" الروسية تكشف عن خطة لاتفاقية نووية مع العراق

كشفت شركة "روساتوم" عن خطة لإعداد اتفاقية حكومية بين روسيا والعراق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وجاء ذلك بحسب ما أظهره التقرير السنوي لشركة "روساتوم" عن العام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن التعاون بين روسيا والعراق يتضمن تطوير مشاريع ملموسة في المجال السلمي للطاقة النووية.

وجاء في التقرير: "تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية مع اللجنة العراقية للطاقة الذرية، تنص على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة مشاريع محددة وإعداد اتفاقية حكومية جديدة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

ويأتي هذا الاتفاق في إطار سعي العراق لتنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بينما تعد روسيا من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا النووية السلمية.