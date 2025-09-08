اطلاق سراح امير الموسوي وعودته الى العراق

اعلن المحلل السياسي امير الموسوي، اليوم الاحد، عن اطلاق سراحه والعودة الى ارض الوطن.

وقال مصدر مطلع انه "تم اطلاق المحلل السياسي امير موسوي في القاهرة وعودته الى العراق".

فيما نشر امير الموسوي على حسابه بمنصة (X) "كل الشكر والتقدير لرئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء ورئيس البرلمان ونائبه ووزير الخارجية القوى المقاومة الإعلاميين المحللين اصحاب المواقع الاجتماعية ودعاء المؤمنين الاصدقاء والاحبة في العراق وايران والخارجية الايرانية السفارتين الايرانية والعراقية في القاهرة والاجهزة الامنية المعنية وكل من تضامن وتعاطف معي خلال اليومين الماضيين".

وأضاف ان "ذلك انتج عنها النتيجة الطيبة وعودتنا الى ارض الوطن العراق الحبيب وبغداد الامامين الجوادين عليهما السلام والشهيدين القائدين سليماني والمهندس رضوان الله تعالى عليهما".