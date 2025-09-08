وزارة الإعمار والإسكان : تسهيلات واسعة للمستثمرين في مجالَي الصناعة والإعمار

أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، عن تسهيلات واسعة منحت للمستثمرين في مجالي الصناعة والإعمار، حيث ذكر ريكاني، خلال انعقاد معرض العراق الدولي للبناء، إن "الحكومة تولي أهمية كبرى لقطاع الخدمات والإعمار"، مشيراً الى أن "العراق ما زال يعاني من نقص واضح في هذا المجال مقارنة بدول العالم".

وأوضح ان "هناك نهجاً واضحاً للتعامل مع المستثمرين، إذ تقدم الحكومة جميع الامتيازات والتسهيلات لهم، ولاسيما في مجالي الإعمار والصناعة".

كما لفت الى ان "خطط التنمية الصناعية تشمل تقديم تسهيلات بغية دعم بيئة الاستثمار"، مبيناً ان "أهمية المعرض تكمن في جانبين أساسيين، حضور الشركات العربية والأجنبية في بغداد بما يعكس الصورة الحقيقية للعاصمة، وتشجيع التجارة العراقية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي".

وتابع ان "حجم الاستيرادات الكبيرة، ولاسيما في مواد البناء، يتطلب التركيز على دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد".