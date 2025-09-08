رئيس أركان الجيش يصل إلى محافظة كربلاء المقدسة

وصل رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، اليوم الاثنين، الى محافظة كربلاء المقدسة، حيث ذكر بيان لمحافظة كربلاء المقدسة، أن "محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، استقبل رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله والوفد المرافق له الذي ضم القيادات في رئاسة أركان الجيش والمشرف العام على فرقة العباس (عليه السلام) ميثم الزيدي".

كما أضاف ان "اللقاء بحث وناقش التعاون والتنسيق ما بين المحافظة ورئاسة أركان الجيش في مختلف المجالات والتي تعزز الجانب الأمني في المحافظة".