النائب الأول لرئيس مجلس النواب يُعلن تأسيس المجلس البرلماني الآسيوي الافريقي

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، عن تأسيس المجلس البرلماني الآسيوي الافريقي ، فيما ترأس اجتماعه الأول في بيروت، حيث ذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ترأس أعمال الإجتماع العام الأول للمجلس البرلماني الآسيوي الافريقي في بيروت".

كما أكد المندلاوي خلال الإجتماع، بحسب البيان، أن "المجلس مشروع نهوض يُعيد للقارتين مكانتهما المستحقة في صنع القرار العالمي"، لافتا الى "اننا وضعنا مبادىء واضحة تقوم على التضامن البرلماني والعدالةالاقتصادية والأمن الجماعي وحقوق الانسان".

فيما دعا إلى "عقد مؤتمرات دورية شبابية وبرلمانية نسائية تُعزز التمكين السياسي للأجيال القادمة"، مطالبا بـ"أطلاق شبكة للتضامن مع القضايا العادلة وفي مقدمتها فلسطينوحق شعبها في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

كذلك أكد أن "ما يحدث في فلسطين من قتل وتدمير وتجويع وصمة عار في جبين الإنسانية والدول المتحضرة".