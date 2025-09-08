نائب قائد العمليات المشتركة يصل إلى كربلاء المقدسة

وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، الى محافظة كربلاء المقدسة، حيث ذكرت قيادة العمليات في بيان، ان "نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب للعام 2025 الفريق أول الركن قيس المحمداوي وصل الى محافظة كربلاء المقدسة".

واضافت ان "الزيارة جاءت للإطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين هذا الاستحقاق الدستوري في محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل".