حالة الطقس: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة في عموم البلاد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً تدريجياً بدرجات الحرارة ورياحاً متوسطة الشدة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

كما أوضح، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 38، أربيل 40، نينوى والأنبار 41، كركوك 42، صلاح الدين 43، بغداد وديالى 44، كربلاء المقدسة وبابل وواسط 45، النجف الأشرف والديوانية والمثنى وذي قار 46، ميسان والبصرة 47".

وأضاف، أن "يومي الأربعاء والخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الجمعة القادم سيكون صحواً في عموم البلاد مع ظهور قطع من الغيوم في بعض أقسام المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".