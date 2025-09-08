الرئيسية
الأخبار
الأمن الوطني يطيح بشبكات غسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية
وكالة انباء براثا
99
2025-09-08
الأمن الوطني يطيح بشبكات غسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية
بعد وصوله الى مصر بدعوة رسمية اختفاء المحلل السياسي والإعلامي الايراني امير موسوي .
وكالة الاستخبارات تلقي القبض على 3 إرهابيين من داعش في كركوك
وزير الداخلية يتفقد جرحى الاعتداء شرقي بغداد ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة لهم
رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة : الشركة تتحمل مسؤولية انهيار المجسر
القضاء العراقي: نتحرك بمسارين لاسترداد الأموال والمطلوبين من الخارج
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
وثيقة سرية حول حياة الارهابي الجولاني سابقا.. تلقى تدريبات للذهاب الى العراق
توجيهات حكومية تخص ذوي العراقيين المحتجزين في السعودية
رئيس الوزراء يؤكد على مواصلة جهود وقف الحرب في غزة وتسهيل إيصال المساعدات
مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يحدد موعد رؤية خسوف القمر الدموي وذروته غداً
861
كربلاء.. سقوط جسر قيد الإنشاء على عجلتين
611
حالة الطقس: صحوًا في عموم البلاد وثلاث محافظات تسجل دون الأربعين مئوية
570
استخبارات الحشد تستولي على أكبر معمل حديث لصنع العبوات الناسفة في جزيرة الأنبار
427
وزارة الداخلية تروي ما حصل اليوم في بغداد وتنعى عدد من منتسبيها
399
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك