وكالة الاستخبارات تلقي القبض على 3 إرهابيين من داعش في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، اليوم الاحد (7 أيلول 2025)، عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارزها المختصة بمكافحة الإرهاب نفذت عمليات منفصلة أسفرت عن اعتقال الإرهابيين الثلاثة، مشيرة إلى أنهم اعترفوا صراحة باشتراكهم في العديد من الهجمات التي استهدفت قوات الأمن العراقية داخل محافظة كركوك وخارجها"،

وأضافت، أن "أقوالهم صُدّقت قضائياً، وتمت إحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".