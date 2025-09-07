وزير الداخلية يتفقد جرحى الاعتداء شرقي بغداد ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة لهم

تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد (7 أيلول 2025)، برفقة عدد من قادة الوزارة والضباط، المصابين من منتسبي الوزارة الذين أُصيبوا يوم أمس أثناء الواجب لفض نزاع مسلح في منطقة السعادة شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزير أن "الشمري اطمأن على الحالة الصحية للمصابين الأبطال موجهاً بتلبية جميع احتياجاتهم، والاستمرار بمتابعة أوضاعهم الصحية، وتوفير جميع أنواع الرعاية لهم، فضلاً عن إرسال من يتعذر علاجهم داخل البلاد إلى الخارج لتلقي العلاج".

وأضاف البيان أن "الوزير أشاد بدور هؤلاء الرجال الذين تمسكوا بتطبيق القانون وإنفاذه وحماية أرواح المواطنين، وعدم السماح للخارجين عن القانون بتهديد الأمن".

وأشار البيان إلى أن "الشمري وجّه بأن يحصل شهداء الاعتداء الغادر والجرحى على جميع حقوقهم، والإسراع في إنجاز متطلباتهم"، داعياً الله سبحانه وتعالى أن "يتغمد الشهداء برحمته الواسعة، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".