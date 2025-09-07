الأخبار

وزير الداخلية يتفقد جرحى الاعتداء شرقي بغداد ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة لهم


تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد (7 أيلول 2025)، برفقة عدد من قادة الوزارة والضباط، المصابين من منتسبي الوزارة الذين أُصيبوا يوم أمس أثناء الواجب لفض نزاع مسلح في منطقة السعادة شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزير أن "الشمري اطمأن على الحالة الصحية للمصابين الأبطال موجهاً بتلبية جميع احتياجاتهم، والاستمرار بمتابعة أوضاعهم الصحية، وتوفير جميع أنواع الرعاية لهم، فضلاً عن إرسال من يتعذر علاجهم داخل البلاد إلى الخارج لتلقي العلاج".

وأضاف البيان أن "الوزير أشاد بدور هؤلاء الرجال الذين تمسكوا بتطبيق القانون وإنفاذه وحماية أرواح المواطنين، وعدم السماح للخارجين عن القانون بتهديد الأمن".

وأشار البيان إلى أن "الشمري وجّه بأن يحصل شهداء الاعتداء الغادر والجرحى على جميع حقوقهم، والإسراع في إنجاز متطلباتهم"، داعياً الله سبحانه وتعالى أن "يتغمد الشهداء برحمته الواسعة، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
