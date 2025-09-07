رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة : الشركة تتحمل مسؤولية انهيار المجسر

أوضح رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة، قاسم اليساري، اليوم الأحد، أسباب حادثة انهيار مجسر العطيشي، مؤكداً عقد جلسة طارئة مع المحافظ عند الساعة الحادية عشرة ليلاً لاتخاذ قرارات مهمة بشأن هذا الحادث الأليم.

وقال اليساري، في تصريح للوكالة الرسمية إن "حادثة انهيار مجسر العطيشي ناتجة عن خلل فني واضح وتقصير من قبل الشركة المنفذة والمقاول"، مبيناً أن "الانهيار نجم عن حدوث التواء في المجسر نتيجة خلل في التنفيذ، حيث كان من المفترض أن تتم عملية الصب موقعياً وليس باستخدام أجزاء جاهزة تركب على الهيكل".

وأضاف، أن "الشركة لم تقم بإبلاغ الجهات المعنية لقطع الطريق أثناء عمليات الصب، وفي حال كان هناك تقصير من رجل المرور أو الشرطة، كان يتوجب على المقاول الامتناع عن المباشرة بالعمل وإبلاغ الحكومة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى رأسها قطع الطريق حفاظاً على السلامة العامة".

وأشار إلى، أن "مجلس محافظة كربلاء سيعقد جلسة طارئة الليلة في الساعة الحادية عشرة مع المحافظ، لمناقشة الحادثة وإجراء تحقيق عاجل مع الشركة المنفذة"، مؤكداً أن "المجلس سيخرج برؤى وقرارات سيتم الإعلان عنها للرأي العام".

وأعلن محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، يوم أمس السبت، تعرض سيارتين لحادث سقوط فضاء مجسر الحسينية وإنقاذ إحداهما.

وأوضحت مديرية الطرق والجسور في محافظة كربلاء المقدسة، أن مجسر العطيشي بالمحافظة لا يزال قيد التنفيذ، وخلال عملية الصب حدث التواء في أحد الفضاءات الحديدية، تزامناً مع مرور عجلتين بشكل خاطف .

فيما أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، يوم أمس السبت، بأن حصيلة حادثة مجسر الحسينية تبلغ 5 مصابين حتى الآن تتمثل بـ(مواطنَين أفغانيَين، ومواطنين سوريَين، ومواطن عراقي).