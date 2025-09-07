الأخبار

رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة : الشركة تتحمل مسؤولية انهيار المجسر


أوضح رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة، قاسم اليساري، اليوم الأحد، أسباب حادثة انهيار مجسر العطيشي، مؤكداً عقد جلسة طارئة مع المحافظ عند الساعة الحادية عشرة ليلاً لاتخاذ قرارات مهمة بشأن هذا الحادث الأليم.

وقال اليساري، في تصريح للوكالة الرسمية إن "حادثة انهيار مجسر العطيشي ناتجة عن خلل فني واضح وتقصير من قبل الشركة المنفذة والمقاول"، مبيناً أن "الانهيار نجم عن حدوث التواء في المجسر نتيجة خلل في التنفيذ، حيث كان من المفترض أن تتم عملية الصب موقعياً وليس باستخدام أجزاء جاهزة تركب على الهيكل".

وأضاف، أن "الشركة لم تقم بإبلاغ الجهات المعنية لقطع الطريق أثناء عمليات الصب، وفي حال كان هناك تقصير من رجل المرور أو الشرطة، كان يتوجب على المقاول الامتناع عن المباشرة بالعمل وإبلاغ الحكومة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى رأسها قطع الطريق حفاظاً على السلامة العامة".

وأشار إلى، أن "مجلس محافظة كربلاء سيعقد جلسة طارئة الليلة في الساعة الحادية عشرة مع المحافظ، لمناقشة الحادثة وإجراء تحقيق عاجل مع الشركة المنفذة"، مؤكداً أن "المجلس سيخرج برؤى وقرارات سيتم الإعلان عنها للرأي العام".

وأعلن محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، يوم أمس السبت، تعرض سيارتين لحادث سقوط فضاء مجسر الحسينية وإنقاذ إحداهما.

وأوضحت مديرية الطرق والجسور في محافظة كربلاء المقدسة، أن مجسر العطيشي بالمحافظة لا يزال قيد التنفيذ، وخلال عملية الصب حدث التواء في أحد الفضاءات الحديدية، تزامناً مع مرور عجلتين بشكل خاطف .

فيما أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، يوم أمس السبت، بأن حصيلة حادثة مجسر الحسينية تبلغ 5 مصابين حتى الآن تتمثل بـ(مواطنَين أفغانيَين، ومواطنين سوريَين، ومواطن عراقي).

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية يتفقد جرحى الاعتداء شرقي بغداد ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة لهم
رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة : الشركة تتحمل مسؤولية انهيار المجسر
القضاء العراقي: نتحرك بمسارين لاسترداد الأموال والمطلوبين من الخارج
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
وثيقة سرية حول حياة الارهابي الجولاني سابقا.. تلقى تدريبات للذهاب الى العراق
توجيهات حكومية تخص ذوي العراقيين المحتجزين في السعودية
رئيس الوزراء يؤكد على مواصلة جهود وقف الحرب في غزة وتسهيل إيصال المساعدات
التعليم العالي تقرر احتساب السنة الدراسية 2025/2024 سنة عدم رسوب
مستشار الأمن القومي: الحكومة ستعقد مؤتمراً بنيويورك لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول
محافظ بغداد يعلن البدء بتنفيذ مشروع تحديث شبكة الكهرباء في منطقة الفضيلية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك