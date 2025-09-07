بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي

في اول افصاح رسمي عن عدد ضحايا مجسر العطيشي، كشف مديرية الدفاع المدني عن انتشال جثتين من تحت ركام الجسر لرجل وامرأة، فضلا عن انقاذ 7 مصابين، وذلك بعد تضارب المعلومات عن وفاة 3 الى 4 اشخاص، دون اعلان رسمي.

وقالت المديرية في بيان ان "مديرية الدفاع المدني في كربلاء، انهت عملياتها الميدانية التي استمرت أكثر من (13) ساعة متواصلة، لرفع أنقاض جسر العطيشي وعمليات الإنقاذ لعدد من العالقين".

وأوضحت ان "الفرق خاضت واحدة من أعقد وأخطر الواجبات، حيث تمكنت من إنقاذ (7) أشخاص أحياء بعمل معقد جداً وانتشال جثتين، وسط ظروف بالغة الصعوبة وتحت جسر لا يتجاوز ارتفاعه (ربع متر) فقط، مما جعلهم يعملون في بيئة خانقة تلامس حدود الخطر والموت المحتم".

وقال مدير اعلام دفاع مدني كربلاء، ان عمليات البحث والإنقاذ استمرت أكثر من 14 ساعة بواقعة مجسر العطيشي، وتم انتشال جثتي رجل وامرأة من داخل عجلة قبعت تحت ركام مجسر العطيشي، مبينا ان آلاف الاطنان من الخرسانة والكونكريت تمت إزالتها من أجل انقاذ ضحايا مجسر العطيشي.