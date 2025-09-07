وثيقة سرية حول حياة الارهابي الجولاني سابقا.. تلقى تدريبات للذهاب الى العراق

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة وثيقة صادرة عن قيادة الجيش السوري في عهد بشار الاسد يظهر فيها اسم الارهابي ابو محمد الجولاني ضمن قائمة المتدربين للذهاب إلى العراق.

وحملت الوثيقة صيغة "سـري للغاية" وصدرت عن الحرس الجـمهوري في سوريا.

وتشير الوثيقة إلى أن الجولاني كان واحدا من بين عشرات المقاتلين الذين تلقوا تدريبات في معسـكرات "الفوج 101" التابع لـ"الحرس الجمهوري" في جيش نظام بشار الاسد قبل إرسالهم إلى العراق مطلع عام 2005، لمحاربة "الاحتلال" والمقصود به الولايات المتحدة.

ويظهر في الوثيقة أن اسم الجولاني موجود في الوثيقة وهو أحمد حسين الشرع بن وداد من مواليد السعودية عام 1982.

ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية في وقت سابق تقريرا مطولا كشف تفاصيل جديدة عن حياة الشرع، وذكر فيه أن مخابرات النظام السوري السابق شجعت الشباب السوري على الذهاب للقتال ضد الأمريكيين في العراق ربما بهدف ضرب عصفورين بحجر واحد، وهما التخلص من الإسلاميين في سوريا وإشغال القوات الأمريكية وثنيها عن تغيير نظامه.