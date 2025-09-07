توجيهات حكومية تخص ذوي العراقيين المحتجزين في السعودية

اصدر وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاحد، توجيهات تخص ذوي العراقيين المحتجزين في السعودية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين التقى، اليوم الأحد، بمجموعة من أهالي المحتجزين العراقيين في المملكة العربية السعودية، وذلك للاستماع إلى أوضاع أبنائهم ومتابعة قضيتهم"، مبينة ان "الوزير استمع خلال اللقاء إلى شرح مفصّل من ذوي المحتجزين حول الظروف التي رافقت عملية احتجاز أبنائهم أثناء أدائهم مناسك العمرة، والمعاناة التي يواجهونها منذ ذلك الوقت".

وأكد حسين "حرصه على متابعة هذا الملف شخصياً مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، والتي أبدت استعدادها لبذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراح المحتجزين وعودتهم إلى أرض الوطن".

وشدّد على أن "وزارة الخارجية تواصل عبر سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة، وبجهود دبلوماسية مستمرة، متابعة القضية وبما يعكس التزام العراق برعاية مواطنيه في الخارج والدفاع عن حقوقهم"، موجها "بمتابعة احتياجات ذوي المحتجزين فيما يتعلق بضمان حقوق أبنائهم، وتوفير ما يلزم لهم من دعم قانوني وإنساني".

وأكد أن "هذا الملف يحظى باهتمام وأولوية لدى وزارة الخارجية، التي تتابعه بشكل مباشر، كما يحظى في الوقت ذاته برعاية واهتمام خاص من قبل الحكومة، التي تعمل من أجل معالجة القضية وضمان عودة المحتجزين".