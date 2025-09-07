الأخبار

رئيس الوزراء يؤكد على مواصلة جهود وقف الحرب في غزة وتسهيل إيصال المساعدات


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والسفير المصري في العراق أحمد سمير على مواصلة جهود وقف الحرب في غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني المنكوب، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل السفير المصري لدى العراق أحمد سمير".

كما أضاف البيان، "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين حكومتي البلد مطلع هذا العام، ومخرجات اجتماعات اللجنة العليا العراقية المصرية، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الشراكة والتكامل الاقتصادي في مختلف المجالات".

وتابع "تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في غزة، ومواصلة الكيان المحتل ممارسة العنف وارتكاب جرائم الإبادة والتجويع، والتأكيد على مواصلة جهود وقف الحرب، وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني المنكوب". 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يؤكد على مواصلة جهود وقف الحرب في غزة وتسهيل إيصال المساعدات
التعليم العالي تقرر احتساب السنة الدراسية 2025/2024 سنة عدم رسوب
مستشار الأمن القومي: الحكومة ستعقد مؤتمراً بنيويورك لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول
محافظ بغداد يعلن البدء بتنفيذ مشروع تحديث شبكة الكهرباء في منطقة الفضيلية
وزارة الزراعة تعلن قرب المصادقة على خطة الموسم الشتوي
وزير البيئة: العمل المناخي يحظى بدعم حكومي مباشر يعزز حضور العراق دولياً
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات جباية الكهرباء
التطوير القضائي: اجتماع لحل العقبات التي تواجه عمل اللجان الفرعية الخاصة بتعويض المتضررين
صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء​
وزارة الداخلية تروي ما حصل اليوم في بغداد وتنعى عدد من منتسبيها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك