رئيس الوزراء يؤكد على مواصلة جهود وقف الحرب في غزة وتسهيل إيصال المساعدات

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والسفير المصري في العراق أحمد سمير على مواصلة جهود وقف الحرب في غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني المنكوب، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل السفير المصري لدى العراق أحمد سمير".

كما أضاف البيان، "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين حكومتي البلد مطلع هذا العام، ومخرجات اجتماعات اللجنة العليا العراقية المصرية، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الشراكة والتكامل الاقتصادي في مختلف المجالات".

وتابع "تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في غزة، ومواصلة الكيان المحتل ممارسة العنف وارتكاب جرائم الإبادة والتجويع، والتأكيد على مواصلة جهود وقف الحرب، وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني المنكوب".