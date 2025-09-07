التعليم العالي تقرر احتساب السنة الدراسية 2025/2024 سنة عدم رسوب

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، احتساب السنة الدراسية 2025/2024 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سترقن قيودهم في الدراسات الأولية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي قرر احتساب السنة الدراسية 2025/2024 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سترقن قيودهم في الدراسات الأولية".

وأضاف، البيان، أنه، جاء في نص القرار "حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلبة، ولمعالجة الحالات الخاصة للذين لم يتمكنوا من اجتياز السنة الدراسية 2025/2024 بنجاح بسبب ظروفهم الدراسية، تقرر احتساب السنة الدراسية 2025/2024 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سترقن قيودهم في الدراسات الأولية (الصباحية والمسائية) وفي جميع الأنظمة الدراسية المعتمدة للسنة المذكورة".

كما أوضح القرار، أن "هذا الإجراء لا يشمل طلبة المرحلة المنتهية الذين سبق شمولهم بمضمون كتاب الوزارة المرقم (م 5/5660) المؤرخ في 2026/5/30، كما أنه لا يسري على الحالات التي يكون ترقين القيد فيها ناتجًا عن الغش أو العقوبات الانضباطية أو التزوير، وذلك التزامًا بما نصّت عليه أحكام التعليمات الامتحانية النافذة رقم (134) لسنة 2000 وتعديلاتها".