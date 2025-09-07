مستشار الأمن القومي: الحكومة ستعقد مؤتمراً بنيويورك لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن الحكومة ستعقد مؤتمراً بنيويورك لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول، إذ ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، اليوم الأحد، القائم بالأعمال الأمريكي الجديد لدى العراق، جوشوا هاريس"، مبينا ان "الأعرجي رحب بهاريس، متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة".

وأضاف أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء، سبل تطوير التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وعلى المستوى الاستراتيجي وفي جميع المجالات"، لافتا الى انه "جرت مناقشة جملة من الملفات ذات الأولوية المشتركة والتي تعزز دعائم الاستقرار في المنطقة".

وتابع ان "الجانبين أكدا على استمرار الشراكة بين العراق والولايات المتحدة والتي تنطلق من المصالح المشتركة بين البلدين".

كما ذكر الأعرجي أن "الحكومة العراقية ستعقد مؤتمراً في مدينة نيويورك، لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري"، مشدداً "على أهمية دور القائم بالأعمال الأمريكي في تقريب وجهات النظر بين البلدين وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه جهود الدولتين في ترصين دعائم الاستقرار في المنطقة".

بالمقابل أكد هاريس، أن "حكومة بلاده تدعم جهود الحكومة العراقية في تحقيق السلام من خلال الحوار والدبلوماسية والحنكة السياسية التي قدمتها خلال الفترة الماضية"، مبيناً أن "بلاده تدعم الشراكة مع العراق وفي جميع المجالات، وكذلك جهود العراق مع المجتمع الدولي لإنهاء ملف مخيم الهول".