الأخبار

مستشار الأمن القومي: الحكومة ستعقد مؤتمراً بنيويورك لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول


 

 

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن الحكومة ستعقد مؤتمراً بنيويورك لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول، إذ ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، اليوم الأحد، القائم بالأعمال الأمريكي الجديد لدى العراق، جوشوا هاريس"، مبينا ان "الأعرجي رحب بهاريس، متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة".

وأضاف أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء، سبل تطوير التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وعلى المستوى الاستراتيجي وفي جميع المجالات"، لافتا الى انه "جرت مناقشة جملة من الملفات ذات الأولوية المشتركة والتي تعزز دعائم الاستقرار في المنطقة".

وتابع ان "الجانبين أكدا على استمرار الشراكة بين العراق والولايات المتحدة والتي تنطلق من المصالح المشتركة بين البلدين".

كما ذكر الأعرجي أن "الحكومة العراقية ستعقد مؤتمراً في مدينة نيويورك، لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري"، مشدداً "على أهمية دور القائم بالأعمال الأمريكي في تقريب وجهات النظر بين البلدين وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه جهود الدولتين في ترصين دعائم الاستقرار في المنطقة".

بالمقابل أكد هاريس، أن "حكومة بلاده تدعم جهود الحكومة العراقية في تحقيق السلام من خلال الحوار والدبلوماسية والحنكة السياسية التي قدمتها خلال الفترة الماضية"، مبيناً أن "بلاده تدعم الشراكة مع العراق وفي جميع المجالات، وكذلك جهود العراق مع المجتمع الدولي لإنهاء ملف مخيم الهول".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يؤكد على مواصلة جهود وقف الحرب في غزة وتسهيل إيصال المساعدات
التعليم العالي تقرر احتساب السنة الدراسية 2025/2024 سنة عدم رسوب
مستشار الأمن القومي: الحكومة ستعقد مؤتمراً بنيويورك لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول
محافظ بغداد يعلن البدء بتنفيذ مشروع تحديث شبكة الكهرباء في منطقة الفضيلية
وزارة الزراعة تعلن قرب المصادقة على خطة الموسم الشتوي
وزير البيئة: العمل المناخي يحظى بدعم حكومي مباشر يعزز حضور العراق دولياً
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات جباية الكهرباء
التطوير القضائي: اجتماع لحل العقبات التي تواجه عمل اللجان الفرعية الخاصة بتعويض المتضررين
صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء​
وزارة الداخلية تروي ما حصل اليوم في بغداد وتنعى عدد من منتسبيها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك