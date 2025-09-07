محافظ بغداد يعلن البدء بتنفيذ مشروع تحديث شبكة الكهرباء في منطقة الفضيلية

أعلن محافظ بغداد، عطوان العطواني، اليوم الأحد، عن تنفيذ مشروع حيوي لتحديث شبكة الكهرباء في منطقة الفضيلية، فيما أشار إلى وجود مشاريع خدمية مرتقبة ستشمل المناطق المحرومة في العاصمة بغداد، فقد ذكر العطواني، في تصريح خاص للوكالة الرسمية إن "مشروع الكهرباء في منطقة الفضيلية يعد من المشاريع المهمة لتطوير واقع الكهرباء، خاصة أن الشبكة القديمة كانت متهالكة وغير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين".

وأضاف: "اعتمدنا في هذا المشروع أحدث التقنيات، حيث تم استخدام محطات صندوقية بسعة 630 (كي في)، إلى جانب عدادات ذكية إلكترونية تعمل عن بعد، وجميع المواصفات الحديثة تم تطبيقها بهدف تحسين الخدمة".

كما أكد المحافظ، أن "هذا المشروع هو جزء من سلسلة مشاريع خدمية تستهدف المناطق المحرومة في بغداد"، مشيراً إلى "وجود مشاريع أخرى في مجالات المياه والإكساء في نفس المنطقة".

وتابع العطواني: "نتطلع إلى تنفيذ مشاريع مماثلة في عموم محافظة بغداد، لا سيما في قضاء الزوراء، حيث ننتظر حالياً موافقة وزارة المالية وإشعارنا بالمباشرة بالتعاقد بعد استكمال متطلبات الإدراج".