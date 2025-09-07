الأخبار

وزارة الزراعة تعلن قرب المصادقة على خطة الموسم الشتوي


 

 

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، قرب المصادقة على خطة الاستزراع الشتوي استعداداً للموسم المقبل، فيما أكدت اعتمادها منظومات الري الحديثة ضمن الخطة، حيث ذكر وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "وزارة الزراعة، تسعى وبكل جهودها، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لإيجاد حلول لمشكلة شح المياه، فضلاً عن التنسيق المشترك بشأن خطة الاستزراع الصيفية والشتوية".

كما أوضح ان "الوزارة ومديرياتها في المحافظات تستعد حالياً لإقرار خطة الاستزراع الشتوي، والتي ستتم المصادقة عليها خلال الأيام المقبلة"، مشيراً الى ان "الركيزة الأساسية لهذه الخطة ستكون الاعتماد على منظومات الري الحديثة".

فيما بيّن ان "الخطة تهدف الى تشجيع المزارعين على اقتناء منظومات الري الحديثة ضمن مشروع (تقانات الري والمكننة الحديثة) في وزارة الزراعة، حيث تدعم الوزارة هذه المنظومات بنسبة 30%، وبفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، الأمر الذي سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام المياه، بما يضمن معالجة شح المياه واستمرار العملية الإنتاجية وصولاً الى قطاع زراعي مستدام".

وأضاف الجبوري ان "استدامة الزراعة ستكون من خلال تبني أنظمة الري الحديثة بالرش والتنقيط والري الثابت والمحوري، إذ تعتمد محاصيل الخضر على الري بالتنقيط والثابت، فيما تسقى المحاصيل العلفية بالري الثابت، والمحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير والشلب عبر المرشات المحورية والثابتة".

كذلك أكد ان "هذا التوجه سيوفر مصادر مياه مستدامة بالاعتماد على المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية والمياه السطحية في المناطق المروية"، داعيا الى "اعتماد هذه المنظومات الحديثة لمواجهة شح المياه في الموسم الزراعي المقبل".

وتابع "هناك خطة سيتم بحثها خلال الأيام المقبلة مع وزارة الموارد المائية بشأن الأراضي الصحراوية والأراضي المروية، فيما لم يتم حتى الان إقرار أي خطة زراعية مشتركة تخص المنظومات أو الزراعة المروية بين الوزارتين".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
