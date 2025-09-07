وزارة الزراعة تعلن قرب المصادقة على خطة الموسم الشتوي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، قرب المصادقة على خطة الاستزراع الشتوي استعداداً للموسم المقبل، فيما أكدت اعتمادها منظومات الري الحديثة ضمن الخطة، حيث ذكر وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "وزارة الزراعة، تسعى وبكل جهودها، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لإيجاد حلول لمشكلة شح المياه، فضلاً عن التنسيق المشترك بشأن خطة الاستزراع الصيفية والشتوية".

كما أوضح ان "الوزارة ومديرياتها في المحافظات تستعد حالياً لإقرار خطة الاستزراع الشتوي، والتي ستتم المصادقة عليها خلال الأيام المقبلة"، مشيراً الى ان "الركيزة الأساسية لهذه الخطة ستكون الاعتماد على منظومات الري الحديثة".

فيما بيّن ان "الخطة تهدف الى تشجيع المزارعين على اقتناء منظومات الري الحديثة ضمن مشروع (تقانات الري والمكننة الحديثة) في وزارة الزراعة، حيث تدعم الوزارة هذه المنظومات بنسبة 30%، وبفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، الأمر الذي سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام المياه، بما يضمن معالجة شح المياه واستمرار العملية الإنتاجية وصولاً الى قطاع زراعي مستدام".

وأضاف الجبوري ان "استدامة الزراعة ستكون من خلال تبني أنظمة الري الحديثة بالرش والتنقيط والري الثابت والمحوري، إذ تعتمد محاصيل الخضر على الري بالتنقيط والثابت، فيما تسقى المحاصيل العلفية بالري الثابت، والمحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير والشلب عبر المرشات المحورية والثابتة".

كذلك أكد ان "هذا التوجه سيوفر مصادر مياه مستدامة بالاعتماد على المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية والمياه السطحية في المناطق المروية"، داعيا الى "اعتماد هذه المنظومات الحديثة لمواجهة شح المياه في الموسم الزراعي المقبل".

وتابع "هناك خطة سيتم بحثها خلال الأيام المقبلة مع وزارة الموارد المائية بشأن الأراضي الصحراوية والأراضي المروية، فيما لم يتم حتى الان إقرار أي خطة زراعية مشتركة تخص المنظومات أو الزراعة المروية بين الوزارتين".