وزير البيئة: العمل المناخي يحظى بدعم حكومي مباشر يعزز حضور العراق دولياً

أكدت وزارة البيئة، اليوم الأحد، نجاح العراق في تعزيز حضوره الدولي من خلال مشاركته الفاعلة في "أسبوع المناخ" الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما أشار الوزير، هه لو العسكري، الى ان العمل المناخي يحظى بدعم حكومي مباشر يعزز حضور العراق دولياً، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "العراق نجح في تعزيز حضوره الدولي من خلال مشاركته الفاعلة في "أسبوع المناخ" الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمدة من 1 إلى 6 أيلول 2025، برعاية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC)"، مؤكدا "التزام العراق بدعم الجهود العالمية لمجابهة التغير المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة".

كما لفت الى ان "الوفد العراقي ضم كلاً من آلاء قاسم محمد، عضو الوفد التفاوضي العراقي، وعدي هاشم كاظم، رئيس مهندسين، الى جانب ممثلي وزارة الخارجية، بينهم القائم بالأعمال في سفارة العراق بأديس أبابا، أحمد الدليمي"، مبينا ان "الوفد حرص على متابعة الاجتماعات الخاصة بالتغير المناخي والحوار العالمي السادس لبرنامج عمل التخفيف، ومناقشة تحديات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجالات النفايات والاقتصاد الدائري، فضلاً عن استعراض السياسات والممارسات الناجحة لتعزيز فعالية الإجراءات المناخية".

وأوضح ان "العراق شارك بصفة مراقب بيئي في الفعالية الوزارية رفيعة المستوى بعنوان "تحديات المناخ في أفريقيا: معالجة ظروفها واحتياجاتها الخاصة"، التي جمعت ممثلين رفيعي المستوى من مختلف الدول الأفريقية لتبادل الآراء وإجراء حوار تفاعلي بشأن الأولويات المناخية الإقليمية، ودعم الحلول الأفريقية بقيادة محلية تسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية".

كما أكد وزير البيئة، هه لو العسكري، وفقاً للبيان، أن "مشاركة العراق تهدف الى تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه البلاد، مثل شح المياه والتصحر والعواصف الترابية"، مشدداً على "أهمية طرح هذه القضايا في المحافل الدولية للحصول على الدعم اللازم لمشاريع التكيف الوطنية، ولاسيما في قطاع النفايات، عبر اعتماد تقنيات تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتفعيل استراتيجيات الاقتصاد الدائري".

وأضاف ان "العراق يعتزم إرسال وفدين رسميين الى مؤتمر الأطراف القادم (COP30)، أحدهما سياسي برئاسة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، والآخر فني برئاسة وزير البيئة، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي".

فيما لفت الى ان "العمل المناخي في العراق يحظى بدعم مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، ويستند الى خبرات وطنية وتقنية متقدمة تعزز حضور العراق الدولي وتجسد التزامه بالمسؤولية المناخية المشتركة".