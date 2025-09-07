التطوير القضائي: اجتماع لحل العقبات التي تواجه عمل اللجان الفرعية الخاصة بتعويض المتضررين

عقد معهد التطوير القضائي، اليوم الاحد، اجتماع لحل العقبات التي تواجه عمل اللجان الفرعية الخاصة بتعويض المتضررين، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "معهد التطوير القضائي عقد، اليوم، اجتماع بشأن المعوقات التي تواجه عمل اللجان الفرعية الخاصة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية".

واضاف، "الاجتماع حضره المشرف القضائي القاضي ناصر عمران وقضاة اللجان المركزية لتعويض المتضررين، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، وجهاز الامن الوطني، إضافة إلى مؤسسة الشهداء، وهيئة المساءلة والعدالة".

كما أوضح، أن "الاجتماع خرج بمعالجات عملية لحل العقبات والتحديات التي تواجه عمل اللجان الفرعية الخاصة بتعويض المتضررين".