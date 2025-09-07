صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء​

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء محفوظ التميمي، الأحد، عن صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث المجسر.

وقال التميمي في بيان، "رئاسة استئناف كربلاء تصدر أوامر قبض وتحري بحق 3 مهندسين من الدائرة المختصة المشرفة على العمل ومهندسين اثنين من الشركة المنفذة (مدير المشروع للشركة المنفذة والمهندس المراقب لها) وضابط مرور موقع الحادث".

وأضاف "تم توقيفهم بموجب المادة 340 ق ع على ذمة التحقيق لحين إكمال اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء اجراءاتها حيث أمر دولته بتشكيل لجنة عليا من الهيئة التنسيقية العليا ومحافظة كربلاء للوقوف على أسباب الحادث للمشروع وهو قيد الانشاء وتحديد المقصرين".

وشهدت مدينة كربلاء، السبت، سقوط جسر قيد الإنشاء على عجلتين مدنيتين.