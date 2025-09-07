الأخبار

وزارة الداخلية تروي ما حصل اليوم في بغداد وتنعى عدد من منتسبيها


أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن استشهاد ضابطين وإصابة خمسة منتسبين خلال فض نزاع عشائري في بغداد، موضحة أن القوة الأمنية تعرضت إلى هجوم مسلح مباشر.

وجاء في بيان للوزارة، "تعلن وزارة الداخلية، وبمزيد من الأسى والحزن، عن ارتقاء ضابطين شهيدين من أبطال الشرطة الاتحادية وإصابة خمسة منتسبين آخرين بجروح متفاوتة، وذلك أثناء تأدية واجبهم المقدس لفض نزاع عشائري وقع مساء اليوم في منطقة السعادة قرب معمل الغاز في جانب الرصافة من بغداد".

وأضاف البيان "تعرضت القوة الأمنية إلى هجوم مسلح مباشر من العناصر المتسببة بالنزاع، ما دفعها للرد على مصادر النيران بقصد إلقاء القبض على الجناة، حيث أسفرت العملية عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين، واعتقال ستة متورطين، فيما تواصل القوات الأمنية الآن عمليات تفتيش ومداهمة واسعة في أحياء المنطقة".

ولفت البيان الى أن "وزارة الداخلية إذ تؤكد أن دماء الشهداء الأبطال لن تذهب سدى، فإنها تعاهد أبناء شعبنا بأن القانون سيطبق بحزم، وسنضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه استهداف رجال الأمن أو تهديد السلم المجتمعي".

 وتابع أن "الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن العشائرية والنزاعات المسلحة، ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقتهم حتى آخر لحظة".

وشددت الوزارة وفق البيان على أن "فرض هيبة الدولة وسيادة القانون أولوية مطلقة، ولن تنتهي هذه العملية إلا بعد إلقاء القبض على جميع المتسببين في هذا الاعتداء الغادر وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، ولكي يكونوا عبرة لغيرهم".

وكان مصدر أمني أفاد، الأحد، باستشهاد ضابط ومنتسب ومدني وإصابة 10 أشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد.

