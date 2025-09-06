الدفاع المدني في كربلاء: سنعلن عدد الوفيات بعد ان نرفع قطعة الجسر الكبيرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، اليوم السبت، (6 أيلول 2025)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أحد فضاءات مجسر العطيشي في ناحية الحسينية بمدخل المحافظة الشمالي.

وأكد العميد سعد إسماعيل المحياوي أن "جميع فرق الإنقاذ قد استُنفرت بكامل طاقتها لتقديم المساعدة وإجلاء المصابين".

وأوضح، أن "قطعة كبيرة من المجسر المنهار سقطت على إحدى المركبات، مما أدى إلى وقوع ضحايا، لم يتم تحديد عددهم بعد.

وأضاف، أن "فرق الإنقاذ تواجه صعوبة في الوصول إلى المركبة المتضررة بسبب حجم القطعة الخرسانية التي سقطت فوقها".

وفي تطور لاحق، أعلن الدفاع المدني في كربلاء أن المدير العام للدفاع المدني قد توجه من بغداد إلى المحافظة للإشراف على عمليات الإنقاذ وتعزيزها.

وتواصل الفرق المختصة جهودها لإزالة الحطام، مؤكدة أنها ستعلن عن العدد النهائي للوفيات فور رفع قطعة الجسر التي تغطي المركبة الأخيرة.

وكان جزء من مجسر العطيشي في المدخل الشمالي لمحافظة كربلاء قد انهار مساء اليوم السبت، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وقالت دائرة صحة كربلاء، إن: "الحصيلة الأولية لحادث انهيار ركائز مجسر تقاطع الوند، أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص تتمثل بـ(مواطنين أفغانيين، ومواطنين سوريين، ومواطن عراقي)".

وأعلن نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، محفوظ التميمي، عن فتح تحقيق في الحادث" مشيرا الى، ان "الحادث أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، وما تزال الإحصائيات الدقيقة غير معروفة حتى الآن".

كما أعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، عن تعرض سيارتين للحادث وإنقاذ إحداهما.